بعد تحذير «الأرصاد» من العاصفة الترابية.. فئات ممنوعة من الخروج غدا



كتبت: صفية النجار

تشهد البلاد عاصفة ترابية قوية نتيجة المنخفض الخماسيني الذي يؤثر على حالة الطقس في أغلب أيام فصل الربيع، التي تغلب عليها التقلبات الجوية ما بين ارتفاع درجات الحرارة وانخفاضها والنشاط القوي للرياح، وبعد تحذير الأرصاد الجوية من العاصفة الترابية التي تشهدها مصر، نوضح الفئات الممنوعة من الخروج للشارع تجنبا للأضرار الصحية المحتملة.

وتؤثر العاصفة الترابية على الطرق وتؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية، وكذلك مرضى الأمراض التنفسية والصدرية، وكبار السن والأطفال الصغار، لذا يجب على هذه الفئات تجنب الأتربة والرمال المثارة بسبب نشاط الرياح، كما نصحتهم وزارة البيئة بتجنب الأنشطة اليومية في الهواء الطلق لتجنب الآثار السلبية الناتجة عن العوامل الطبيعة.

نصائح من وزارة الصحة لتجنب العاصفة الترابية