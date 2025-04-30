نصائح لمرضى الربو خلال العاصفة الترابية.. ابتعدوا تماما عن التدخين

كتبت- شروق مراد

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن المنخفض الخماسيني، الذي يجتاح البلاد، ما ينذر بضرورة توخي الحذر، لوجود رياح شديدة تصل سرعتها إلى 60 كيلومترا في الساعة، وقد تتجاوز أكثر من ذلك في مناطق شمال الصعيد، والمناطق الجنوبية الشرقية، ومدن القناة، ومنطقة خليج السويس، لذا فإن هناك بعض النصائح لمرضى الربو، لتجنب تفاقم الأمور.

وأوضح الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، في حديثه لـ«الوطن»، مجموعة من النصائح لمرضى الربو والجيوب الأنفية، للحماية من العاصفة الترابية، كالتالي:

نصائح طبية لمرضى الربو

ترطيب الأنف باستخدام بخاخات الماء الملحي في حالة الاحتياج لها، خاصة مع انتشار الأتربة.

ضرورة تناول أدوية الربو خاصة في حالة الاضطرار للخروج وقت العاصفة.

الابتعاد تماما عن التدخين لأنه يضعف الجهاز المناعي، والغشاء المخاطي الواقي التنفسى.

تناول المشروبات الدافئة

تناول المشروبات الدافئة باستمرار طوال اليوم، لأنها تساعد على دعم الجهاز المناعي، وتهدئة الجهاز التنفسي، وفقا لـ«بدران».

غسل اليدين باستمرار طوال اليوم.

ضرورة ارتداء الملابس المناسبة للطقس لتجنب التعرض المباشر للأتربة والبرودة.