انتظام حركة الملاحة الجوية بجميع المطارات المصرية

وكشفت مصادر ملاحية بمطار القاهرة الدولي، أن حركة الملاحة الجوية بمطار القاهرة، وجميع المطارات المصرية تسير بشكل طبيعي من حيث الإقلاع والهبوط، دون أي تأثر، في ظل ترقب قدوم عاصفة ترابية نتيجة تأثير منخفض خماسيني ضرب بعض المناطق، بداية من واحة سيوة غرب مصر مرورًا بمناطق من الصحراء الغربية، ويتوقع أن يستمر تقدمه إلى المناطق الداخلية وصولا إلى القاهرة الكبرى وشمال البلاد.

وأوضحت المصادر لـ«الوطن»، أن العواصف الثلجية أو العواطف الترابية و الضباب هي الأكثر تأثيرًا على حركة الملاحة الجوية للمطارات، وهو ما لم يحدث حتى الآن، في إشارة إلى انتظام سير العمل بجميع المطارات المصرية حتى ساعة تاريخه، كما أنه لم يتم الإعلان عن إلغاء أي رحلات بسبب الطقس، أو تحويلات إلى مطارات بديلة، مؤكدة أنه منذ اللحظات الأولى للتحذيرات الجوية من قبل هيئة الأرصاد، جرى تشكيل لجان فنية متخصصة، بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، والشركة القابضة للمطارات، وشركة ميناء القاهرة الجوي، للتعامل والتدخل السريع حال وقوع أي طوارئ، حرصا على سلامة المسافرين والسائحين والوافدين والركاب المترددين على مطار القاهرة الدولي، والمطارات المصرية.

التنسيق مع أبراج المراقبة

وقالت المصادر، إنه جار الآن التنسيق المستمر بين قطاعات العمليات والقطاع الهندسي والقيادات الأمنية بمطار القاهرة، والمطارات المصرية، لمراجعة جاهزية جميع المعدات بأراضي المهبط، وتم التأكد من صلاحيتها للتعامل مع الحالات الطارئة، والتنسيق مع أبراج المراقبة للتعامل مع جميع الرحلات القادمة والمغادرة، وذلك في حال تدهور الرؤية فوق أرض المهبط بجميع المطارات المصرية.

ووجه الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، بضرورة رفع جميع المعدات من أرض المهبط، أولا بأول، وإعادة تنظيمها يشكل مستمر، لضمان عدم انزلاق أيا منها في أوقات الطوارئ، مع ضرورة التأكيد على الالتزام بارتداء العاملين بأرض المهبط للجواكيت الفوسفورية خاصة في أوقات الضباب أو حال هطول الأمطار، للحد من الحوادث، وحرصا على سلامة العاملين، موضحا جاهزية جميع معدات الشفط لسحب أي تجمعات للمياه من المناطق الساخنة بأرض المهبط بجميع المطارات المصرية، حال هطول الأمطار.

كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أعلنت عن ترقب قدوم عاصفة ترابية نتيجة تأثير منخفض خماسيني ضرب بعض المناطق من واحة سيوة ومناطق من الصحراء الغربية فجر اليوم، على أن يستمر تقدم المنخفض الجوي، والعاصفة الترابية إلى عدد من محافظات الجمهورية، وصولا إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.