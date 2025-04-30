تقديم 1438 خدمة صحية ضمن قافلة مجانية بقرية بنى خيار مركز أبوقرقاص

أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، توقيع الكشف الطبي على 1438 حالة وصرف العلاج بالمجان وإجراء الفحوصات اللازمة لهم، خلال قافلة طبية مجانية بقرية بنى خيار مركز أبوقرقاص، ضمن المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، وذلك في إطار الاهتمام بصحة المواطنين، والوصول بالخدمات الطبية اللازمة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

تقديم خدمات طبية مجانية بمركز ابوقرقاص

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة نادية مكرم، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة الطبية نفذت على مدار يومي 28و29 أبريل، وتم خلالها تحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات.

تخصصات القافلة الطبية

وأشارت وكيل الوزارة، إلى أنه تم تقديم الخدمات الطبية لعدد 330 حالة جراحة، 288 حالة أطفال، 233 باطنة، 75 نساء، 249 جلدية، 72 حالة أسنان، 191 حالة أنف وأذن، 230 تحليلًا متنوعًا، و16 حالة أشعة عادية، 10 حالات موجات صوتية، 17 حالة خلع أسنان، 78 كشف مبكر للضغط والسكر، وتحويل حالتين للمستشفى لاستكمال العلاج.

كما تم عقد 9 ندوات للتثقيف الصحي لعدد 135 من أهالي القرية، في إطار تعزيز الوعى الصحي بين المواطنين.