ضبط مواد مخدرة بـ10 ملايين جنيه بحوزة عناصر إجرامية في 4 محافظات

محمد بركات

واصل قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة جهوده لمكافحة جرائم جلب المواد المخدرة والاتجار بها، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، وأسفرت هذه الجهود عن تحقيق نتائج إيجابية، كالتالي:

في مديرية أمن القاهرة، جرى ضبط عنصرين إجراميين بدائرة قسم شرطة أول السلام، وعُثر بحوزتهما على 10 كيلو جرامات من مخدر الحشيش، 4 كيلو جرامات من مخدر الهيدرو، فرد خرطوش وطلقة لذات العيار، وسلاح أبيض.

في مديرية أمن الإسماعيلية، جرى ضبط عنصر إجرامي بدائرة مركز شرطة أبو صوير، وبحوزته 18 كيلو جرامًا من مخدر الحشيش.

في مديرية أمن الإسكندرية، جرى ضبط عنصر إجرامي بدائرة قسم شرطة محرم بك، وبحوزته 20 كيلو جرامًا من مخدر الحشيش.

في مديرية أمن البحيرة، جرى ضبط عدة عناصر إجرامية بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة، شملت الحشيش والهيروين، بالإضافة إلى أسلحة نارية وذخائر

تُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 10 ملايين جنيه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة الجريمة وحماية المجتمع.