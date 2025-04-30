ضبط 6 أشخاص لغسلهم 260 مليون جنيه من تجارة المخدرات

محمد بركات

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونية بحق ستة أشخاص، أربعة منهم لديهم معلومات جنائية، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

كشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها، من خلال شراء العقارات والسيارات والأراضي الزراعية، بالإضافة إلى تأسيس أنشطة تجارية.

وقدرت قيمة الممتلكات الناتجة عن هذا النشاط الإجرامي بحوالي 260 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية.