وزير العمل: مراكز موحدة لتدريب الطلاب قبل التخرج

أعرب محمد جبران، وزير العمل، عن أمنيته في وضع استراتيجية وطنية موحدة للتدريب في مصر، تجمع تحت مظلتها كافة مراكز التدريب، بغض النظر عن الجهة التي تتبعها، بحيث يكون لكل جهة دور واضح ومتكامل في العملية التدريبية.

وأوضح، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على فضائية «dmc»، أن الوزارة أبرمت بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم لضمان تدريب الطلاب في مراكز الدولة قبل تخرجهم، ضمن خطة لتأهيلهم لسوق العمل الحديث، مشددًا على أن فلسفة التدريب يجب أن تبدأ مبكرًا داخل مراحل التعليم.

دراسة سوق العمل غير الرسمي

وأكد جبران أن سوق العمل غير الرسمي، خاصة في ما يتعلق بظاهرة التوكتوك والاعتماد المتزايد عليه، يحتاج إلى دراسة معمقة، مشيرًا إلى أن كثيرًا من الشباب يفضلون قيادة التوكتوك على العمل كصنايعي صغير، ما يُفقد السوق مهارات مهمة.

وأشار إلى أن الجمع بين الخبرة العملية والتعليمية أصبح ضرورة، خاصة أن التكنولوجيا أصبحت جزءًا لا يتجزأ من أغلب المصانع والصناعات، مشددًا على أهمية معالجة ظاهرة التسرب من التعليم، مشيدًا بجهود وزارة التربية والتعليم التي نجحت في رفع نسبة الحضور في المدارس إلى 85% بعد سنوات من التراجع.