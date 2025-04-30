«الإحصاء»: 64.8%من إجمالي المشتغلين بأجر يعملون بعقود دائمة

كتب ماهر هنداوي:

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالي عدد المشتغلين بلغ 29.928 مليون شخص خلال عام 2024، بلغ إجمالي المشتغلين بأجر 21.748 مليون مشتغل لعام 2024، في حين بلغ عدد أصحاب الأعمال الذين يديرون مشروعاتهم بأنفسهم حوالي 1.032 مليون، كما سجل عدد المشتغلين لحسابهم الخاص نحو 5.858 مليون، وبلغ عدد العاملين لدى الأسرة أو الغير دون أجر نحو 1.290 مليون شخص.

83.8 % من الإناث يعملون بعقود دائمة

أضاف جهاز الإحصاء في تقريره الصادر اليوم الأربعاء، أن نسبة المشتغلين بشكل دائم بلغت 64.8% من إجمالي المشتغلين من عمر(15 سنة فــأكثر ) مقابل 64.1% خلال عام 2023 وبنسبة ارتفاع حوالى 0.7%، بينما بلغت نسبة المشتغلين بشكل دائم بين الذكور 61,4، وبلغت 83.8% للإناث خلال عام 2024.

نسبة المشتركين في التأمينات الاجتماعية

أشار إلى نسبة المشتغلين بأجر من المشتركين في التأمينات الاجتماعية بلغت 39.2%، ونسبة المشتغلين بأجر المشتركين في التأمينات الاجتماعية بين الذكور 35.0%، بينما بلغت 62.1% للإناث خلال عام 2024، وبلغت نسبة المشتغلين بأجر المشتركين في التأمينات الاجتماعية في القطاع الحكومي 96.1%، بينما بلغت 31.9% فى القطاع الخاص (داخل المنشآت ).

أوضح التقرير فيما يتعلق بساعات العمل ما يلي:

• بلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية للعاملين بأجر (45.4ساعة).

• بلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين الذكور (45.9 ساعة) مقارنة بـ ( 42,5ساعة ) للإناث.

• بلغ متوسـط عـدد ساعـات العمـل الأسبوعية بين العاملين في نشاط خدمات الغذاء والإقامة (50.3ساعة)، ثم العاملين في نشاط تجارة الجملة والتجزئة بمتوسط (48.7 ساعة ) ، ثم العاملين في الأنشطة الإدارية وخدمات الدعم بمتوسط (48.6ساعة).

• بلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين العاملين في القطاع الحكومي ( 43,0 ساعة ).

• بلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين العاملين في القطاع العام والاعمال ( 46.4 ساعة ) بينما بلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين العاملين في القطاع الخاص (داخل المنشآت) (48.6 ساعة ).