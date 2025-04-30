إنهاء ملفات التصالح والصيانة العاجلة.. قرارات محافظ الدقهلية لتحسين خدمة المواطنين في أجا

كتب: آية حسنين

أصدر اللواء طارق مرزوق عدة قرارات مهمة تمس مصلحة المواطنين، بعد قيامه بعمل جولة مفاجئة على المركز التكنولوجي في أجا صباح اليوم لمتابعة الأمور ومراجعة ما يتم داخل المركز.

سرعة إنهاء ملفات التصالح في المركز

ووجه بسرعة الانتهاء من جميع الملفات العالقة، وخاصة المتعلقة بملفات التصالح في مخالفات البناء والمتغيرات المكانية، والتراخيص، مؤكداً أن أي تأخير في هذه الملفات يُعد إهمالاً في حق المواطن ويؤثر سلباً على مسار التنمية.

سرعة الانتهاء من أعمال الصيانة والإصلاح في الدقهلية



وأبدى المحافظ ملاحظاته بشأن وجود بعض المعوقات في آلية تقديم الخدمات، موجهاً بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة والإصلاح الخاصة بخدمة النداء الآلي داخل المركز، لما لها من أهمية كبرى في تنظيم حركة استقبال المواطنين وضمان تقديم الخدمة بشكل لائق وسلس.

مهلة لا تتجاوز 48 ساعة لإجراء مراجعة جادة وشاملة



وكلّف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اللواء عماد عبد الله السكرتير العام للمحافظة، بمنحه مهلة لا تتجاوز 48 ساعة لإجراء مراجعة جادة وشاملة لمنظومة العمل داخل المركز، واتخاذ ما يلزم لتوفيق الأوضاع وتحقيق الانضباط في الأداء العام، مؤكداً ضرورة التنسيق الكامل بين فرق العمل من مركز المعلومات، والشؤون الهندسية، والمتابعة، والمكتب الفني.