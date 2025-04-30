«الأرصاد»: سرعة الرياح تصل إلى 80 كيلومترا في 12 محافظة

كتبت: انتصار الغيطاني

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن سرعات الرياح تصل إلى 80 كيلومترا فى الساعة، وذلك فى حالة الطقس اليوم على القاهرة والمحافظات المختلفة، نتيجة تأثير المنخفض الجوي الخماسيني، القادم من الصحراء الغربية للبلاد، ما يترتب عليها انخفاض الرؤية الافقية.

سرعة الرياح على القاهرة والصعيد

وأوضحت الأرصاد في تقرير صادر عنها، أن سرعات الرياح اليوم ستصل إلى 80 كيلومترا في الساعة، وذلك على الطرق المفتوحة فى محافظات شمال الصعيد، وشرق وجنوب القاهرة الكبري، مع ذروة المنخفض الجوي الحماسيني خلال الساعات المقبلة التى تمثل ذروة المنخفض الجوي القادم من الصحراء الغربية والجنوبية للبلاد، وفقا للخرائط الصادرة من الأقمار الصناعية على مدار الساعة.

سرعة الرياح اليوم على 12 محافظة

تشهد كل من محافظات «الفيوم - بني سويف - المنيا - أسيوط - سوهاج - جنوب وشرق القاهرة - الجيزة - السويس - الإسماعيلية - وجنوب الصعيد - خليج السويس - سيناء» سرعات للرياح المثيرة للرمال والأتربة خاصة على الطرق المفتوحة والصحراوية والسريعة، فى البداية ما بين 60-70 كم/س، ومع ذروة المنخفض تصل إلى 80 كم/س، ما يعمل على انخفاض الرؤية الأفقية إلى بين 500 - 1000 متر، وذلك وفقا ل لأرصاد الجوية