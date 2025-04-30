«خارجية روسيا»: قرار إسرائيل برفع الحصانة عن أونروا انتهاك لميثاق الأمم المتحدة
«خارجية روسيا»: قرار إسرائيل برفع الحصانة عن أونروا انتهاك لميثاق الأمم المتحدة
كتب: هانى حسن
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أنها لا تتفق مع إسرائيل بشأن إمكانية استبدال أونروا، مؤكدة أنه لا توجد منظمة أخرى لديها نفس قدرات البنية التحتية مثل أونروا في قطاع غزة والضفة الغربية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.
وأضافت الخارجية الروسية، أن قرار إسرائيل رفع الحصانة عن أونروا انتهاك لميثاق الأمم المتحدة، وسيؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني للفلسطينيين.