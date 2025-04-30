«خارجية روسيا»: قرار إسرائيل برفع الحصانة عن أونروا انتهاك لميثاق الأمم المتحدة

«خارجية روسيا»: قرار إسرائيل برفع الحصانة عن أونروا انتهاك لميثاق الأمم المتحدة

«خارجية روسيا»: قرار إسرائيل برفع الحصانة عن أونروا انتهاك لميثاق الأمم المتحدة

كتب: هانى حسن

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أنها لا تتفق مع إسرائيل بشأن إمكانية استبدال أونروا، مؤكدة أنه لا توجد منظمة أخرى لديها نفس قدرات البنية التحتية مثل أونروا في قطاع غزة والضفة الغربية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وأضافت الخارجية الروسية، أن قرار إسرائيل رفع الحصانة عن أونروا انتهاك لميثاق الأمم المتحدة، وسيؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني للفلسطينيين.

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

شرط مثير من زيزو للعودة إلى الزمالك

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا