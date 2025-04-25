«أونروا»: 420 ألف شخص نزحوا مرة أخرى منذ انهيار وقف إطلاق النار في غزة

«أونروا»: 420 ألف شخص نزحوا مرة أخرى منذ انهيار وقف إطلاق النار في غزة

«أونروا»: 420 ألف شخص نزحوا مرة أخرى منذ انهيار وقف إطلاق النار في غزة

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، أنّ 420 ألف شخص نزحوا مرة أخرى منذ انهيار وقف إطلاق النار في غزة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في خبر عاجل.

وذكرت أونروا، أنّ نحو 142,7 كيلومتر مربع من قطاع غزة تخضع الآن لأوامر نزوح سارية المفعول، موضحةً أنّ أكثر من ثلثي قطاع غزة يقع ضمن المناطق المحظورة أو تحت أوامر نزوح فعالة أو كليهما.

وتأتي هذه الأرقام في وقت يعاني فيه قطاع غزة من أوضاع مأساوية، حيث يواجه النازحون تحديات كبيرة في الحصول على المأوى والغذاء والمياه.

«أونروا» تحذر من تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة

وحذرت «أونروا» في تقارير سابقة من تفاقم الأوضاع الإنسانية، مشيرة إلى أن الاحتياجات في القطاع هائلة بعد 15 شهرًا من القصف الإسرائيلي وكميات قليلة من المساعدات الإنسانية التي كان من المسموح دخولها سابقًا. ​

في سياق متصل، أكدت الوكالة أن فرقها تعمل على مدار الساعة لدعم الفلسطينيين العائدين إلى مناطقهم، رغم التحديات الهائلة والظروف المزرية، وأشارت إلى أن معظم المنازل التي يعود إليها النازحون إما مدمرة أو غير صالحة للسكن، ما يزيد من معاناتهم.​

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