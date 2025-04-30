تكريم الطلاب المتميزين في برنامج محاكاة الصناعة بحضور وزير البترول

تكريم الطلاب المتميزين في برنامج محاكاة الصناعة بحضور وزير البترول

تكريم الطلاب المتميزين في برنامج محاكاة الصناعة بحضور وزير البترول

شهد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، حفل ختام برنامج محاكاة الصناعة الذي نظمته جمعية مهندسي البترول - فرع مصر (SPE) لمجموعة من طلاب الجامعات خلال الفترة من 9 إلى 24 فبراير 2025.

وقد جاءت مشاركة المهندس طارق الملا في الحفل الختامي لتعكس اهتمام وزارة البترول والثروة المعدنية بالكوادر الشابة، والرغبة في تزويدها بالمعرفة العلمية اللازمة والحرص على تبادل الخبرات ودعم التطوير والابتكار، وترسيخ ثقافة الوعي الطاقي.

وفي كلمته استعرض المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، المحاور الست الأساسية لاستراتيجية عمل الوزارة، شارحًا لشباب المتدربين كيفية الاستفادة منها وتوظيفها في تطوير خبراتهم وكيف يكونوا مساهمين فعليين في تنفيذها.

وأعرب الوزير عن سعادته وفخره بما شاهده من عروض للفرق الفائزة، وما تقدمه من أفكار جديدة تُبنى على العلم والعمل الجماعي، معبرًا عن إيمانه بأن هؤلاء الشباب هم القوة الدافعة نحو مستقبل مشرق وطاقة بشرية ستشكل القادم، لافتًا إلى أن هناك بالفعل تطورًا كبيرًا في مجال التكنولوجيا، ولكن بدون الكفاءات البشرية لا يمكن تحقيق أي نجاحات.

ومن جانبه قام المهندس سعيد عبد المنعم، رئيس جمعية مهندسي البترول - فرع مصر، بتوجيه الشكر لوزير البترول والثروة المعدنية على دعمه الدائم، كما عبر عن فخره واعتزازه بما حققه المشاركون في الفترة الماضية من التزام وتركيز في الأداء، كما قدم تحية تقدير لفريق المتطوعين في جمعية مهندسي البترول، الذين كان لهم دور بارز في تنظيم وإدارة البرنامج، ووجه الشكر لشركة إنبي ورئيس مجلس إدارتها على دعمهم الكريم للبرنامج.

اختتم الحفل بتكريم الفريقين الفائزين بالمركز الأول والثاني، والتقط أعضاء الفريقين صورة تذكارية مع المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، كما تم تسليم شهادات تقدير لجميع الطلاب المشاركين في البرنامج.

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

شرط مثير من زيزو للعودة إلى الزمالك

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا