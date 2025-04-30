شهد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، حفل ختام برنامج محاكاة الصناعة الذي نظمته جمعية مهندسي البترول - فرع مصر (SPE) لمجموعة من طلاب الجامعات خلال الفترة من 9 إلى 24 فبراير 2025.

وقد جاءت مشاركة المهندس طارق الملا في الحفل الختامي لتعكس اهتمام وزارة البترول والثروة المعدنية بالكوادر الشابة، والرغبة في تزويدها بالمعرفة العلمية اللازمة والحرص على تبادل الخبرات ودعم التطوير والابتكار، وترسيخ ثقافة الوعي الطاقي.

وفي كلمته استعرض المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، المحاور الست الأساسية لاستراتيجية عمل الوزارة، شارحًا لشباب المتدربين كيفية الاستفادة منها وتوظيفها في تطوير خبراتهم وكيف يكونوا مساهمين فعليين في تنفيذها.

وأعرب الوزير عن سعادته وفخره بما شاهده من عروض للفرق الفائزة، وما تقدمه من أفكار جديدة تُبنى على العلم والعمل الجماعي، معبرًا عن إيمانه بأن هؤلاء الشباب هم القوة الدافعة نحو مستقبل مشرق وطاقة بشرية ستشكل القادم، لافتًا إلى أن هناك بالفعل تطورًا كبيرًا في مجال التكنولوجيا، ولكن بدون الكفاءات البشرية لا يمكن تحقيق أي نجاحات.

ومن جانبه قام المهندس سعيد عبد المنعم، رئيس جمعية مهندسي البترول - فرع مصر، بتوجيه الشكر لوزير البترول والثروة المعدنية على دعمه الدائم، كما عبر عن فخره واعتزازه بما حققه المشاركون في الفترة الماضية من التزام وتركيز في الأداء، كما قدم تحية تقدير لفريق المتطوعين في جمعية مهندسي البترول، الذين كان لهم دور بارز في تنظيم وإدارة البرنامج، ووجه الشكر لشركة إنبي ورئيس مجلس إدارتها على دعمهم الكريم للبرنامج.

اختتم الحفل بتكريم الفريقين الفائزين بالمركز الأول والثاني، والتقط أعضاء الفريقين صورة تذكارية مع المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، كما تم تسليم شهادات تقدير لجميع الطلاب المشاركين في البرنامج.