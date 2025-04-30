آخر أخبار العاصفة الترابية.. تأثر تلك المناطق بنشاط الرياح

كتبت: رحاب عبد الراضي

تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى أخبار العاصفة التربية الآن، وفقًا لما كشفت عنه هيئة الأرصاد الجوية، إلى تأثر مناطق واسعة من شمال الصعيد وشرق البلاد بنشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة والتي صاحبها تدهور في مستوى الرؤية الأفقية.وأشار بيان الأرصاد الجوية، إلى تجاوز سرعات الرياح 60 كيلومترا في الساعة على بعض المناطق تأثرا ب العاصفة الترابية

تجنب السير بجانب أعمدة الإنارة

وإليكم بعض التسجيلات التي سجلت من قبل أجهزة الرصد التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية

أسيوط والمنيا عاصفة ترابية 300 متر

بنى السويف رمال مثارة 1000 متر

طريق السويس رمال مثارة الرؤية 1000 متر

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين على مدار اليوم باتخاذ حذرهم وعدم الخروج إلا للضرورة مع اتباع بعض التعليمات عند الخروج منها تجنب السير بجانب أعمدة الإنارة والأشجار، وارتداء كمامات لمرضى الحساسية.

وبناء على التحذيرات اتخذت معظم المحافظات استعدادتها لمواجهة تلك العاصفة وتجنب أضرارها.