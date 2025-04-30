وزارة الخارجية تتابع واقعة احتجاز طلبة مصريين في الجمهورية القيرغيزية

أكدت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنها تتابع واقعة احتجاز أربعة طلبة مصريين في الجمهورية القيرغيزية منذ 14 أبريل 2025، حيث تواصلت السفارة المصرية في كازخستان، التي تقوم بمهام التمثيل غير المقيم في الجمهورية القيرغيزية، مع السلطات القرغيزية فور علمها بالواقعة للاطمئنان على أحوال الطلبة المصريين، والتأكد من تمتعهم بكافة الحقوق المنصوص عليها وفقاً للقوانين ذات الصلة في الجمهورية القيرغيزية.

وتواصلت السفارة المصرية فى كازخستان، ومنذ اللحظة الأولى من علم السفارة بالواقعة، مع أهالي الطلاب المحتجزين بصورة دورية لاطلاعهم على المستجدات، كما وجهت السفارة المصرية مذكرة رسمية لوزارة الخارجية القيرغيزية لطلب الاطلاع على آخر ملابسات الواقعة، وموعد جلسة المحاكمة في الجمهورية القيرغيزية، وإفادة أهل الطلبة المحتجزين بكافة التطورات التي ترد من السلطات القرغيزية أولاً بأول، فضلا عن طلب تسهيل تواصل السفارة هاتفيا مع الطلبة.

ووجه الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، بتكليف القنصل المصري في كازخستان بالقيام بمهمة قنصلية استثنائية إلى العاصمة القرغيزية بيشكيك لحضور أولي جلسات محاكمة الطلاب، عند تحديد موعدها، لتسهيل حصولهم على كافة الخدمات القنصلية التي تقدمها وزارة الخارجية.