لتقليل مخاطر العاصفة الترابية.. 5 مشروبات احرص على تناولها

تتاثر البلاد خلال هذه الأيام القليلة بمنخفض جوي يعرف باسم المنخفض الخماسيني يصاحبه نشاط رياح تراوحت سرعتها من 40 إلى 60 كيومترا في الساعة، حسبما أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي أشارت إلى أن الرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء.

5 مشروبات لتقليل مخاطر العاصفة الترابية

لذا ولتجنب مخاطر العاصفة الترابية قدر الإمكان، نوضح بعض المشروبات التي يجب تناولها والمواعيد المناسبة لها، حسبما أوضح الدكتور شريف حتة، استشاري الصحة العامة، خلال حديثه لـ«الوطن»، وهي:

1- الماء الفاتر:

هو أساس الترطيب وضروري للحفاظ على رطوبة الأغشية المخاطية في الجهاز التنفسي، وهذا يساعد في طرد أية جزيئات تراب قد تدخل إليه، ويُفضل تناوله على مدار اليوم، وبشكل خاص قبل وفي أثناء وبعد التعرض للعاصفة الترابية، ويُستحسن تناول رشفات صغيرة باستمرار.

2- شاي الأعشاب الدافئ مثل البابونج أو الزنجبيل أو اليانسون:

تتمتع هذه الأعشاب بخصائص مهدئة ومضادة للالتهابات، وقد تساعد في تخفيف أي تهيج في الحلق أو الجهاز التنفسي الناجم عن الغبار، ويُفضل تناولها عند الشعور بأي أعراض تهيج في الحلق أو الصدر، أو كروتين مهدئ في المساء بعد انقضاء العاصفة.

3- مشروب الليمون الدافئ مع العسل:

الليمون غني بفيتامين «جـ» المضاد للأكسدة، والعسل له خصائص مطهرة وملطفة للحلق، وهذا المشروب يقوي المناعة ويساعد في تهدئة أية التهابات، ويُنصح بتناوله عند الشعور ببداية أية أعراض برد أو حساسية، أو في أي وقت خلال اليوم لتعزيز المناعة.

4- العصائر الطبيعية الغنية بفيتامين «أ» و«جـ»:

عصائر الفواكه والخضروات الطازجة مثل عصير الجزر أو البرتقال أو مزيج الخضروات الورقية، تحتوي على فيتامينات ومضادات أكسدة تقوي جهاز المناعة وتساعد الجسم على التخلص من السموم، ويُنصح بتناولها في الصباح كجزء من وجبة الفطور لتعزيز الطاقة والمناعة، أو بين الوجبات كوجبة خفيفة مغذية.

5- الحليب الدافئ مع الكركم والعسل (اختياري):

يتميز الكركم بخصائص قوية مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، وقد يساعد في تخفيف أعراض الجهاز التنفسي، كما أن الحليب الدافئ مهدئ، والعسل يضيف خصائص مطهرة، ويُفضل تناوله في المساء قبل النوم للمساعدة على الاسترخاء وتهدئة الجهاز التنفسي، ولكن يُنصح بعدم تناوله في حال المعاناة من حساسية الألبان.

عاصفة ترابية تشهدها البلاد

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعت أن تشهد بعض المناطق هبات قوية للرياح قد تصل سرعتها إلى 80 كيلومترا في الساعة، محذرة من أن هذه الرياح القوية قد تؤدي إلى انخفاض ملحوظ في مستوى الرؤية الأفقية لتصل إلى أقل من ألف متر، مشيرة إلى أن حدة الرياح قد تصل إلى مستوى العاصفة الترابية في مناطق محددة تشمل شمال صعيد مصر، والمناطق الجنوبية الشرقية من القاهرة الكبرى، ومدن القناة، ومنطقة خليج السويس، وشبه جزيرة سيناء.