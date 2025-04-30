رفع درجة الاستعداد لمواجهة موجة الطقس السيئ في الشرقية

كتبت - نظيمة البحراوي

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على ضرورة الاستعداد الجيد لمجابهة موجة الطقس السيئ المتوقعة والتي أعلنت عنها هيئة الأرصاد الجوية حيث من المنتظر أن تشهد البلاد نشاطًا للرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة، وقد تصل لحد العاصفة، مع سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية مصحوبة بحبات البَرَد أحيانًا.

رفع درجة الاستعداد بجميع المرافق واستقبال جميع شكاوى ومطالب المواطنين

أصدر محافظ الشرقية تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع الجهات المعنية ورفع درجة الإستعداد بجميع المرافق وإستقبال جميع شكاوى ومطالب المواطنين والتعامل معها فى أسرع وقت والإلتزام بكافة التعليمات، وإتخاذ كافة التدابير والإحتياطات اللازمة والتأكيد على جاهزية المعدات الخاصة بالأمطار والأطقم العاملة عليها للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

مراجعة بالوعات وصفايات الأمطار للتأكد من كفاءتها

كما شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمراجعة بالوعات وصفايات الأمطار للتأكد من كفاءتها في سرعة تصريف مياه الأمطار وعدم تراكمها بالشوارع حتي لا تتسبب في إعاقة حركة المواطنين والسيارات ، وكذلك مراجعة أعمدة الإنارة وتركيب عوازل عليها تجنباً لحدوث حوادث الصعق بالكهرباء بجانب الوقوف حالة الأشجار علي الطرق الداخلية والسريعة وتهذيبها وإزالة الأشجار المتهالكة والتي تسبب خطرا على ممتلكات وأرواح المواطنين.

تكثيف أعمال رش الشوارع

خلال الاجتماع أكد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديري مديريتي الصحة والزراعة بتكثيف أعمال رش الشوارع باستخدام سيارات محملة بجهاز (التيفا) للتخلص من الحشرات الطائرة خلال فصل الصيف وتزامناً مع أعمال حصاد محصول القمح وزراعة الأرز وذلك لمواجهة الأمراض والأوبئة حفاظاً على صحة وسلامة المجتمع.

كما شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمراجعة كافة المنشآت الصادر لها قرار إزالة من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالمحافظة وتنفيذ الإزالة الكلية لها فوراً حفاظاً على ممتلكات و أرواح وسلامة المواطنين.

وتزامناً مع قرب امتحانات الفصل الدراسي الثاني كلف المحافظ مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات التعليمية بمتابعة حالة النظافة والمرافق والإنترنت داخل المدارس بمختلف الإدارات التعليمية ، والتأكد من توفير الجو الهادئ لأداء الآمتحانات للطلاب بشكل دائم مع مراعاه التهوية والإضاءة الجيدة والحفاظ علي النظافة العامة وتوفير المناخ اللازم لسير عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للطلاب أداء الإمتحانات بسهولة ويسر.