«توفير سيارات بديلة».. وقف حركة معديات الأهالي في الأقصر بسبب العاصفة الترابية

كتب أسامة أحمد

مع بدء موجة الطقس السيئ منذ قليل بمدينة الأقصر، وجه المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، رئيس المدينة اللواء دكتور علي الشرابي برفع درجة الاستعداد القصوى للحفاظ على سلامة المواطنين، وعلى الفور قام «الشرابي» بإيقاف معديات الأهالي للمرور للبر الغربي والعكس، وذلك حفاظاً على أرواح المواطنين، وتم توفير سيارات سرفيس لنقل المواطنين للبر الغربي عن طريق محور اللواء سمير فرج.

جاهزية معدات الحملة الميكانيكية للتعامل مع الطوارئ

وأكدت محافظة الأقصر، في بيان صحفي، أن رئيس مدينة الأقصر قام بالمرور على كل الأحياء للتأكد من جاهزية معدات الحملة الميكانيكية من السيارات واللوادر والتلسكوبات وسيارات الكسح بمدينة الأقصر تحسباً لأي ظروف طارئة.

تحذيرات للمواطنين بعدم التواجد تحت الأشجار أو أعمدة الإنارة

ومن جانبه، أهاب المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر بالمواطنين بضرورة الالتزام بعدم التواجد تحت الأشجار أو أعمدة الإنارة حفاظاً على سلامتهم، وذلك حال عدم استقرار حالة الطقس خلال الساعات المقبلة.