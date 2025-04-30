لماذا لم تصل العاصفة الترابية القاهرة الكبرى حتى الآن؟.. «الأرصاد» تكشف مفاجأة

ضربت العاصفة الترابية عددا من المحافظات، اليوم الأربعاء، ما أسفر عن هبوب رياح وأتربة ورمال كثيرة وقوية، ولكن مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية لم تصل تلك العاصفة إلى القاهرة الكبرى، فهل ستصل خلال ساعات اليوم المتأخرة أم لا؟.

هيئة الأرصاد الجوية، أجابت على تساؤل لماذا لم تصل العاصفة الترابية إلى القاهرة الكبرى حتى الآن؟، حيث أشار محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بالهيئة إلى أن المحافظات تأثرت بمنخفض صحراوي أثر على العديد من محافظات الجمهورية وانخفضت معه الرؤية الأفقية لحد العاصفة على بعض المناطق.

لماذا لم تصل العاصفة الترابية القاهرة الكبرى حتى الآن؟

وقال «القياتي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن بعض محافظات شمال الصعيد شهدت عاصفة رملية تدهورت معها الرؤية الأفقية، وامتدت بعض الرمال لبعض المناطق من سيناء ومدن القناة.

وعن عدم احتمالات وصول العاصفة إلى القاهرة الكبرى، أوضح «القياتي» أن مستوى الرؤية انخفض على القاهرة الكبرى إلى 4 آلاف متر، ولكن الرؤية الأفقية العادي تكون 10 آلاف متر، لذا لم تكن مؤثرة وملحوظة كثيرا، لافتا إلى أن هيئة الأرصاد الجوية نوهت إلى وصول العاصفة إلى شرق وجنوب القاهرة وهو ما حدث بالفعل في حلوان والطريق الممتد من السويس للقاهرة.

هل تصل العاصفة للقاهرة الساعات المقبلة؟

وأكد عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن العاصفة لن تصل للقاهرة الكبرى خلال الساعات المقبلة، مشيرا إلى أن العاصفة ستتحرك لبعض محافظات الصعيد بصورة أخف حدة خلال الساعات القادمة.