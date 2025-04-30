محافظ أسوان: وقف الملاحة في النيل وبحيرة ناصر مؤقتا بسبب العاصفة

كتبت: شيماء طه

أصدر اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، قرارًا بوقف النشاط الملاحي بمجرى نهر النيل وبحيرة ناصر، نظراً لاحتمالية سوء الأحوال الجوية وزيادة سرعة الرياح المحملة بالرمال والأتربة، مما يؤدي إلى ضعف الرؤية الأفقية، وذلك في إطار الاستعداد لأي تداعيات محتملة وفق توقعات هيئة الأرصاد الجوية بهبوب عاصفة ترابية شديدة.

إيقاف مؤقت للنشاط الملاحي لجميع العائمات النهرية بأسوان

من جانبه، أوضح المهندس البحري سامي البربري، مدير فرع هيئة النقل النهري بأسوان، أنه تم التنبيه على جميع الفنادق العائمة والدهبيات والعائمات النهرية الأخرى، بمختلف أنواعها، بإيقاف النشاط الملاحي مؤقتًا لحين تحسن الأحوال الجوية، وهدوء سرعة الرياح، وانقشاع الأتربة، وزيادة مدى الرؤية الأفقية، مع حظر المغادرة من المراسي أو الإبحار بشكل قاطع.

وأشار، في بيان صحفي، إلى أنه تم التشديد على جميع العائمات النهرية التي أبحرت بالفعل داخل مجرى نهر النيل بضرورة إضاءة كافة الأنوار الملاحية، بما في ذلك أنوار السطح المشمس والجانبين، مع الالتزام بجميع تعليمات الإبحار والسلامة، وتفادي السرعة الزائدة أو القيادة برعونة، مشددًا على أهمية سرعة الإبلاغ في حال حدوث أي طارئ باستخدام أي وسيلة اتصال، بما في ذلك أجهزة المناداة اللاسلكية، لضمان استجابة فورية وسريعة.

تأمين العائمات النهرية المتراكية ومراجعة إجراءات السلامة

وأضاف البربري أن العائمات النهرية المتراكية مُطالبة بتأمين إشغالها وأعمال الرباط، ومراجعتها بشكل دقيق، بالإضافة إلى تأمين محتويات السطح المشمس، وإنزال التندات العلوية تجنبًا لأي أضرار ناتجة عن العاصفة المرتقبة.