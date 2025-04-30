موعد وصول العاصفة الترابية إلى القاهرة.. تضرب مطروح والسواحل الشمالية الآن

موعد وصول العاصفة الترابية إلى القاهرة.. تضرب مطروح والسواحل الشمالية الآن

موعد وصول العاصفة الترابية إلى القاهرة.. تضرب مطروح والسواحل الشمالية الآن

كتبت - رحاب عبد الراضي

قالت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان، إن العاصفة الترابية وصلت إلى السلوم وتبعها تأثر العديد من المدن المجاورة منها سيدي براني ومرسى مطروح والسواحل الشمالية.

وصول العاصفة إلى السلوم والسواحل ومطروح

أوضحت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات لـ«الوطن»، أن تلك المناطق ستكون أكثر تأثرا بالعاصفة على مدار اليوم فهي من المناطق الأكثر خطورة والوضع فيها يكون حرجا، ما يستدعي توخي الحذر الشديد لسكان تلك المناطق.

أضافت أن سرعة الرياح في السلوم من 40: 60 كم/ ساعة، وتتكاثر للسحب الممطرة المتوسطة والمنخفضة ويصاحبها تساقط أمطار متوسطة وغزيرة.

أشارت إلى أنه من المتوقع أن تصل العاصفة إلى القاهرة الكبرى في ساعة متأخرة من اليوم.

درجات الحرارة اليوم

درجات الحرارة في القاهرة

العظمى 33 .
الصغرى 17 .

درجات الحرارة في الإسكندرية

العظمى 22 .
الصغرى 15 .

درجات الحرارة في مطروح

العظمى 21 .
الصغرى 14 .

درجات الحرارة في سوهاج

العظمى 36 .
الصغرى 19 .

درجات الحرارة في قنا

العظمى 37 .
الصغرى 23 .

درجات الحرارة في أسوان

العظمى 40 .
الصغرى 23 .

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