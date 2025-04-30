«الأمم المتحدة»: الحرب الروسية الأوكرانية دخلت منعطفاً حرجاً

كتب - هانى حسن ورباب أشرف ونور عبدالغنى صلاح

أكدت الأمم المتحدة أن الحرب الروسية الأوكرانية قد دخلت منعطفاً حرجاً وإن كانت هناك بارقة أمل لإحراز تقدم نحو وقف إطلاق النار، فى الوقت الذى حذرت فيه الولايات المتحدة، من أنها لن تواصل القيام بدور الوسيط إلا إذا طرحت موسكو وكييف مقترحات ملموسة، بحسب قناة «القاهرة الإخبارية».

وقالت مسئولة الشئون السياسية فى الأمم المتحدة «روزمارى ديكارلو»، إنه من الضرورى وقف إطلاق النار فى أوكرانيا.

وأضافت «ديكارلو»: «هذه المبادرات تقدم بارقة أمل لإحراز تقدم نحو وقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سلمية فى نهاية المطاف، لكن لا تزال الهجمات متواصلة على المدن والبلدات الأوكرانية، وثمة ضربات قاتلة شنتها القوات الروسية مؤخراً، مثل الهجوم الصاروخى الضخم الأسبوع الماضى على عدة مناطق، ومن بينها العاصمة كييف، حيث تعرضت المبانى السكنية فى المدينة للقصف، وأفادت التقارير بمقتل 12 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 70 آخرين منهم أطفال».

ميدانياً، قال مسئولون أوكرانيون إن أسراباً من الطائرات المسيّرة أطلقتها روسيا تجاه مدينتى «خاركيف ودنيبرو»، فى وقت متأخر من مساء أمس الأول، ما أسفر عن سقوط قتيل و46 مُصاباً على الأقل. وتتعرض «خاركيف»، ثانى أكبر مدن أوكرانيا فى الشمال الشرقى قرب الحدود الروسية، لهجمات روسية متكررة بطائرات مسيّرة وصواريخ منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية قبل أكثر من 3 سنوات، بحسب وكالة «رويترز»، وقال «أوليه سينيهوبوف»، حاكم المنطقة، إن الهجوم على المدينة، تسبب فى إصابة 45 شخصاً على الأقل منهم طفلان وسيدة حامل. وفى «دنيبرو»، جنوب شرق أوكرانيا، نشر «سيرجى ليساك»، حاكم منطقة «دنيبروبيتروفسك»، منشورا على منصة «تليجرام»، إن طائرات مسيّرة تسببت فى مقتل رجل فى الثالثة والخمسين من عمره وأصابت شخصاً.