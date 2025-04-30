سعر الدولار خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 30-4-2025.. آخر تحديث

سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء 30-4-2025 أمام الجنيه المصري مستويات مستقرة فى البنوك العاملة في مصر خلال التعاملات المسائية، ليصل إلى متوسط 50.74 جنيه للشراء و50.84 جنيه للبيع، بحسب المعلن عن أسعار صرف العملات على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.

وترصد السطور التالية سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه فى عدد من البنوك الحكومية والخاصة وبنوك المعاملات الإسلامية، وفقا لآخر تحديث أعلنته عبر مواقعها الإلكترونية، وسعر صرف الدولار عالميا فى مواجهة العملات الأخرى وأبرزها الريال السعودي واليورو.

سعر الدولار اليوم مقابل اليورو

يتداول سعر الدولار اليوم أمام اليورو عالميا عند مستوى 0.88 يورو للشراء.

سعر الدولار اليوم مقابل الريال السعودي

ووصل سعر الدولار اليوم أمام الريال السعودي عالميا إلى 3.75 ريال على مستوى الشراء.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلى المصري

سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه خلال التعاملات المسائية داخل شبكة فروع البنك الأهلى المصري 50.74 جنيه للشراء، و50.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

يتداول سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري بفروع بنك مصر بالتعاملات المسائية عند مستوى 50.74 جنيه للشراء، و50.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

وحقق سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة خلال الفترة المسائية 50.74 جنيه للشراء و50.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري فى بنك الإسكندرية 50.74 جنيه للشراء، و50.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

يتداول سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري فى البنك التجاري الدولى عند مستويات 50.74 جنيه للشراء، و50.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي

ووصل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري فى بنك فيصل الإسلامي إلى 50.74 جنيه للشراء، و50.84 جنيه للبيع.