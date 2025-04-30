خطوات استخراج جواز السفر السوري 2025.. الشروط والأوراق المطلوبة

يتحرى السوريون خطوات استخراج جواز السفر السوري 2025 في ظل رغبة عدد كبير من السوريين في العودة إلى بلادهم، بعد أعوام من الحرب الأهلية التي توقفت مطلع ديسمبر الماضي بعد سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

طريقة استخراج جواز السفر السوري 2025 أونلاين

لمعرفة طريقة استخراج جواز السفر السوري 2025 وخطوات ورابط التسجيل أونلاين، أعلنت الحكومة السورية عن إمكانية استخراج جواز السفر عبر خدمة إلكترونية مخصصة، باتباع سلسلة من الخطوات التالية:

فتح الموقع الرسمي الخاص بحجز جوازات السفر السورية عبر الهاتف أو الكمبيوتر (من هنا).

تعبئة جميع البيانات الشخصية المطلوبة في الحقول المخصصة.

الموافقة على الشروط والأحكام الخاصة باستخراج الجواز ويجب الاطلاع عليها بدقة.

رفع المستندات المطلوبة لاستخرج جواز السفر السوري بصيغة إلكترونية على الموقع.

اختيار موعد مناسب لإتمام المعاملة وسداد الرسوم المقررة.

تأكيد طلب استخراج جواز السفر عبر الضغط على زر التقديم، وانتظار استلام تأكيد الموعد.

وثائق استخراج جواز السفر السوري 2025 أونلاين

لإتمام طلب استخراج جواز السفر السوري 2025 أونلاين أو تجديد، يجب على صاحب الطلب توفير المستندات التالية:

وثيقة رسمية تثبت موقف الخدمة العسكرية.

مستند يوضح الوظيفة الحالية وموافقة الجهة المشغلة على تجديد الجواز.

أن تكون الهوية الوطنية السورية سارية المفعول.

صورة شخصية حديثة بخلفية بيضاء.

إرفاق إيصال دفع الرسوم الرسمية المطلوبة.

تقديم الطلب عبر المنصة الإلكترونية المعتمدة.

شروط استخراج جواز السفر السوري 2025 أونلاين

حددت الحكومة السورية جملة من الشروط التي يجب توفرها لإصدار أو تجديد جواز السفر أونلاين، وأبرزها:

الالتزام بتقديم جميع الوثائق والمستندات الرسمية المطلوبة.

تقديم الطلب عبر الموقع الإلكتروني الخاص بإدارة الجوازات.

سداد كافة الرسوم المقررة لإتمام إجراءات التجديد أو الإصدار الجديد.