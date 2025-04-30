سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 30-4-2025 في ختام التعاملات المسائية

سجل سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 30 أبريل 2025 أمام الجنيه المصري مستويات مستقرة بأغلب البنوك العاملة في مصر قرب ختام التعاملات المسائية، ليصل في البنك المركزي المصري إلى 13.52 جنيه للشراء و13.55 جنيه للبيع.

ويأتي سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري فى عدد من البنوك الحكومية والخاصة وبنوك المعاملات الإسلامية، وأمام اليورو والدولار على المستوى العالمي، كالتالي:

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الدولار الأمريكي

سعر الريال السعودي اليوم عالميا أمام الدولار الأمريكي، عند مستوى 0.27 دولار للشراء.

سعر الريال السعودي اليوم مقابل اليورو

سعر الريال السعودي اليوم أمام اليورو عالميا للشراء 0.23 يورو.

سعر الريال السعودي اليوم أما الجنيه المصري

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري، 13.48 جنيه للشراء و13.55 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري في بنك مصر 13.48 جنيه للشراء و13.55 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة، 13.48 جنيه للشراء و13.55 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية، 13.5 جنيه للشراء و13.55 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي

سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه في البنك التجاري الدولي، 13.5 جنيه للشراء و13.55 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك فيصل الإسلامي

سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي، 13.48 جنيه للشراء و13.55 جنيه للبيع وفقا لآخر تحديث.