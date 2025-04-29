سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الثلاثاء 29-4-2025

كشفت البنوك المصرية عن آخر تحديث في سعر الريال السعودي، اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، مقابل الجنيه المصري، وجاء ذلك تزامنًا مع بداية التعاملات الصباحية، حيث سجلت العملة السعودية اليوم لدى البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية في مصر، نحو 13.49 جنيه للشراء، مقابل 13.56 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري



سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء وفقًا لمواقع البنوك الرسمية ما يلي:

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المركزي المصري



تحدد سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري عند مستوى 13.52 جنيه للشراء مقابل 13.56 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري



وصل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري إلى 13.49 جنيه للشراء، مقابل 13.56 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية



بلغ سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية نحو 13.51 جنيه للشراء مقابل 13.56 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان



قُدر سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان عند مستوى 13.49 جنيه للشراء مقابل 13.56 جنيه للبيع.