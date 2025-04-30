إقبال سياحي كبير على مدينة سانت كاترين رغم سوء الأحوال الجوية

كتبت: داليا منير

تشهد مدينة سانت كاترين هذه الأيام توافدًا كبيرًا من السياح من مختلف الجنسيات، رغم توقعات هيئة الأرصاد الجوية بسوء الأحوال الجوية، وهبوب عاصفة ترابية مصحوبة بأمطار قد تكون رعدية في بعض المناطق.

وقال سليمان الجبالي، أحد أبناء قبيلة الجبالية ويعمل مرشدًا سياحيًا في سانت كاترين، لـ«الوطن»، إن المدينة استقبلت العديد من السياح الذين حرصوا على زيارة معالمها وممارسة الأنشطة الترفيهية، مثل تسلق جبال كاترين وموسى، وزيارة دير سانت كاترين، على الرغم من التحذيرات المتعلقة بالتغيرات المناخية.

تسلق الجبال من أهم الأنشطة السياحية بمدينة سانت كاترين

وأكد «الجبالي» أن السياح استمتعوا بالأجواء الساحرة والمناخ المعتدل والمشمس، موضحًا أنهم صعدوا إلى قمة جبل كاترين مساء أمس لمشاهدة شروق الشمس، ثم هبطوا صباح اليوم لزيارة دير سانت كاترين..

إقبال سياحي على زيارة سانت كاترين

ومن جانبه، قال ممدوح أنور، رئيس مدينة سانت كاترين، لـ«الوطن»، إن المدينة لم تتأثر حتى الآن بالتقلبات الجوية، لكنها تشهد إقبالًا سياحيًا كبيرًا من جنسيات متعددة، منها الإيطاليون والروس والبولنديون والتشيك وسياح من شرق آسيا، الذين يزورون الجبال والدير، ويستمتعون بالأمسيات الترفيهية داخل المخيمات البيئية.

استعدادات مشددة لمواجهة التقلبات الجوية

وأشار أنور إلى أن الوحدة المحلية لمدينة سانت كاترين رفعت درجة الاستعداد القصوى تحسبًا لأي طوارئ، وأصدرت تنبيهات للمواطنين وقائدي المركبات بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة في حال حدوث تقلبات مناخية مفاجئة.