أسعار الفراخ اليوم الخميس 1-5-2025 في بورصة الدواجن

كشفت بورصة الدواجن عن تحديث جديد في أسعار الفراخ اليوم الخميس 1-5-2025 داخل بورصة الدواجن والمحلات والأسواق، وتشهد الدواجن رواجًا واسعًا في الأسواق فهو العامل الرئيسي للبروتين في القاهرة والجيزة والقليوبية للقاعدة الشعبية العربية من المواطنين.

أسعار الفراخ اليوم الاثنين في بورصة الدواجن والأسواق

وأوضحت التحديثات الصباحية اليومية الصادرة عن بورصة الدواجن الرئيسية وبوابة الأسعار التابعة لمجلس الوزراء، فإن أسعار الفراخ اليوم بمختلف أنواعها في الأسواق، سجلت الآتي:

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الاثنين

وسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم الخميس 1-5-2025 نحو 76 جنيهًا في المزارع، بينما يتراوح سعر الكيلو في الأسواق والمحلات ما بين 85 إلى 92 جنيها وفقا للمناطق السكنية.

أسعار الفراخ الساسو اليوم في البورصة والأسواق

ووصل سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم الخميس في بورصة الدواجن ، خلال التحديث الصباحي، 78 جنيهًا في المزارع، فيما يتراوح سعر الكيلو في الأسواق والمحلات بين 88 إلى 94 جنيهًا وفقا للمناطق السكنية.

أسعار الفراخ البلدي اليوم الاثنين للمستهلك

وسجل سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم الخميس في الأسواق والمحلات 100 جنيه في المزرعة في آخر تحديث صباحي بينما سجلت للمستهلك 110 جنيهات.