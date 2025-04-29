أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 29-4-2025 في بورصة الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 29-4-2025 في بورصة الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 29-4-2025 في بورصة الدواجن

كشفت بورصة الدواجن عبر منصتها الإلكترونية عن تحديث أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 29-4-2025 في المحلات والأسواق، بعدما سجلت تراجعًا خلال الفترة الأخيرة، نتيجة استقرار أسعار مدخلات الإنتاج.

أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن والأسواق

ووفق التحديثات الصباحية اليومية التي تعلنها بورصة الدواجن وبوابة الأسعار التابعة لمجلس الوزراء، فإن أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء بمختلف أنواعها في الأسواق، سجلت الآتي:

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء نحو 77 جنيهًا في المزارع، فيما يتراوح سعر الكيلو في الأسواق والمحلات ما بين 85 إلى 94 جنيها وفقا للمناطق السكنية.

الفراخ

أسعار الفراخ الساسو اليوم في البورصة والأسواق

كما بلغ سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم الثلاثاء، خلال التحديث الصباحي، 80 جنيهًا في المزارع، فيما يتراوح سعر الكيلو في الأسواق والمحلات بين 85 إلى 96 جنيهًا وفقا للمناطق السكنية.

أسعار الفراخ البلدي اليوم الأحد للمستهلك

وسجل سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم الثلاثاء في الأسواق والمحلات 117 جنيهًا في آخر تحديث صباحي.

سعر البانيه اليوم في المحلات

سجل سعر البانيه نحو 195 جنيهًا للكيلو

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