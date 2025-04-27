أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد 27-4-2025 في بورصة الدواجن والمحلات

سجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد 27-4-2025 تحديثًا جديدًا داخل بورصة الدواجن والمحلات والأسواق، بعدما أن سجلت تراجعًا خلال الفترة الأخيرة، نتيجة استقرار أسعار مدخلات الإنتاج.

أسعار الفراخ اليوم الأحد في بورصة الدواجن والأسواق

ووفق التحديثات الصباحية اليومية التي تعلنها بورصة الدواجن وبوابة الأسعار التابعة لمجلس الوزراء، فإن أسعار الفراخ اليوم بمختلف أنواعها في الأسواق، سجلت الآتي:

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد

وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم الأحد إلى 78 جنيهًا في المزارع، فيما يتراوح سعر الكيلو في الأسواق والمحلات ما بين 85 إلى 95 جنيها وفقا للمناطق السكنية.

أسعار الفراخ الساسو اليوم في البورصة والأسواق

كما بلغ سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم الأحد، خلال التحديث الصباحي، 75 جنيهًا في المزارع، فيما يتراوح سعر الكيلو في الأسواق والمحلات بين 85 إلى 95 جنيهًا وفقا للمناطق السكنية.

أسعار الفراخ البلدي اليوم الأحد للمستهلك

وسجل سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم الأحد في الأسواق والمحلات 118 جنيهًا في آخر تحديث صباحي.