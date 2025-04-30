أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 30-4-2025 في بورصة الدواجن

سجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 30-4-2025 تحديثات جديدة خلال بداية التعاملات الصباحية في سعر الكيلو سواء داخل بورصة الدواجن أو محلات بيع الدواجن والأسواق للمستهلك، حيث شهدت أسعار الفراخ خلال الفترة الأخيرة تراجعًا ملحوظًا سواء الفراخ البيضاء أو الساسو أو الدواجن البلدي.

أسعار الفراخ اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن والمحلات

وكشفت بورصة الدواجن وبوابة الأسعار المحلية التي تتبع مجلس الوزراء قائمة أسعار الفراخ اليوم في المزارع والمحلات، والتي سجلت الآتي:

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء بعد التراجعات الأخيرة

سجل سعر الكيلو من الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء في آخر التحديثات إلى 78 جنيهًا بالمزارع، فيما يسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم في السوق والمحلات للمستهلك ما بين 83 إلى 90 جنيهًا حسب المنطقة السكنية.

أسعار الفراخ الساسو اليوم بالسوق والمزارع

فيما يسجل سعر الكيلو من الفراخ الساسو اليوم الأربعاء في آخر التحديثات 75 جنيهًا بالمزارع، فيما يسجل سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم في السوق والمحلات للمستهلك ما بين 80 إلى 95 جنيهًا حسب المنطقة السكنية.

أسعار الفراخ البلدي اليوم للمستهلك

وبلغ سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم الأربعاء للمستهلك 120 جنيهًا في آخر تحديث، «متوسط سعر بيع الكيلو في المحلات والأسواق».