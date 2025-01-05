محمد رمضان يهدي جمهوره أغنية «الهمّة» احتفالا بعيد العمال (فيديو)

محمد رمضان يهدي جمهوره أغنية «الهمّة» احتفالا بعيد العمال (فيديو)

محمد رمضان يهدي جمهوره أغنية «الهمّة» احتفالا بعيد العمال (فيديو)

كتبت : أميرة عزالدين

احتفل الفنان محمد رمضان بعيد العمال اليوم، من خلال منشور ورسالة خاصة عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث شارك جمهوره أغنية «الهمّة».

محمد رمضان يهدي الجمهور أغنية احتفالا بعيد العمال

وكتب محمد رمضان منشورا عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، معلقا: «شير واحتفل بكل عامل مصري يوم عيده النهارده 1 مايو عيد العمال‬ كل سنة وكل عمال مصر بخير وصحة وسعادة، أغنية الهمة إهداء لكل عامل مصري سواء في القطاع العام أو الخاص، الأغنية دي ألحان الشيخ سيد مكاوي».

آخر أعمال الفنان محمد رمضان

وكان آخر أعمال الفنان محمد رمضان برنامج مدفع رمضان الذي قدمه خلال موسم دراما رمضان 2025، وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا، وتصدر مؤشر محركات البحث في مصر والوطن العربي.

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