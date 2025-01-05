وزير العمل يُعلن عن 61 وظيفة للعمال في مهن مختلفة بالأردن

كتب ماهر هنداوي:

أعلن وزير العمل، محمد جبران، عن توفير 61 فرصة عمل لعمالة مصرية للعمل في الأردن٬ وذلك في شركات متخصصة في مجالات متنوعة (النشاط الزراعي، الصناعات التموينية والغذائية، الصناعات الخشبية والأثاث، الصناعات الإنشائية، الصناعات الجلدية والمحيكات، الصناعات البلاستيكية والمطاطية)، وذلك براتب شهري يصل إلى 500 دينار أردني كل شهر.

10 فرص عمل لتربية الطيور

وأوضح وزير العمل أن هذه الفرص عبارة عن 10 عمال تربية طيور، و23 عاملا في مجال صناعة الكاكاو والشيكولاتة وتصنيع الحلويات الشرقيىة والغربية، و10 عمال مكبس طوب، و2 عامل معمل ومصنع طوب، و10 عمال في مجال الطوب والبلاط والتحميل والتنزيل، وعامل خياط ماكينة ودرزة وحبكة صناعية، و2 عامل جلود، و2 عامل في مجال صناعة منتجات اللدائن، وعامل في مجال المنتجات الخشبية.

رابط التقديم على الوظائف

ر المن جانبها٬ أوضحت هبة أحمد، مدير الإدارة المركزية للتشغيل بوزارة العمل، أن التقديم على فرص العمل يبدأ من اليوم الخميس ويستمر لمدة 5 أيام، طبقا للشروط المرفقة على الرابط.