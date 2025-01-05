«البتريوت الأوكراني»: اتفاقية واشنطن تدعم كييف اقتصاديا وعسكريا

كتب: هانى حسن

أكد الدكتور رامي أبو شمسية، عضو حزب البتريوت الأوكراني، أن الاتفاقية الجديدة التي جرى توقيعها بين أوكرانيا والولايات المتحدة خلال الساعات الماضية تمثل نقلة نوعية في العلاقات بين البلدين، مشيرًا إلى أنها تأتي في توقيت حساس لدعم كييف سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا.

وأوضح خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن هذه الاتفاقية التي جرى التمهيد لها منذ فترة طويلة، جاءت بصيغة تصب لأول مرة في مصلحة أوكرانيا بشكل مباشر، إذ تتيح لها سيطرة وطنية على مشاريع استخراج الموارد المعدنية الجديدة، وإنشاء صندوق استثماري تعاد من خلاله إعمار البلاد على مدى السنوات العشر المقبلة دون سحب أرباح للخارج.

وأشار إلى أن الاتفاقية تتضمن ضمانات أمريكية للاستثمار طويل الأمد في أوكرانيا، خاصة في مجال إعادة الإعمار وجذب الاستثمارات الأجنبية، كما أنها تأتي في إطار الاندماج الأوكراني مع الاتحاد الأوروبي، وتدعم السياسات الأوروبية في تعزيز الشراكة مع كييف.

وأضاف أن توقيت الاتفاقية يرافقه تحرك أمريكي ملحوظ على مستوى الدعم العسكري، حيث أُعلن عن حزمة مساعدات جديدة بقيمة 50 مليون دولار لأنظمة الدفاع الجوي، ما يشير إلى تغير جذري في الموقف الأمريكي بعد فترة من التردد، مؤكدًا أن واشنطن عادت لتؤكد موقعها كحليف استراتيجي لأوكرانيا.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة بدأت تصعيد الضغوط على موسكو، من خلال تشريع جديد في الكونغرس يفرض ضرائب تصل إلى 500% على الدول التي تستورد النفط الروسي، ما يفسر كمحاولة لدفع روسيا نحو التفاوض دون شروط مسبقة، ومع ذلك يرى أن الجانب الروسي لا يزال يماطل ويرفض أي تسوية سلمية دون فرض شروطه الخاصة.