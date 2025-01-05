أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم الخميس 1-5-2025

أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم الخميس 1-5-2025

أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم الخميس 1-5-2025

كشفت المنصة الرئيسية لسوق العبور عن تحديث أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم الخميس 1-5-2025 مع بداية التعاملات الصباحية لمختلف الأنواع، حيث سجّل سعر كيلو البطاطس للجملة اليوم بين 5 إلى 6.5 جنيه، وتكون وحدة البيع جوال بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور بينما تباع للمستهلك بـ10 جنيهات.

أسعار الخضروات

أسعار الخضروات اليوم الخميس

ويشهد سوق العبور حالة من الرواج في الأسعار بسبب الإقبال على الشراء لأن البيع في سوق العبور يكون بسعر الجملة والحد الأدنى للشراء هو الوحدة القفص والجوال حسب الوزن للخضروات والفاكهة داخله، والأسعار كما يلي.

- سعر كيلو الطماطم من 3.5 إلى 6.5 جنيه.

- سعر كيلو القلقاس من 11 إلى 45 جنيهًا.

- سعر كيلو السبانخ: من 8 إلى 11 جنيهًا.

- سعر كيلو البطاطس: 505 إلى 7.5 جنيه.

- سعر كيلو البصل الأبيض: 4.5 إلى 7.5 جنيه.

- أسعار البصل الأحمر: من 5 إلى 8 جنيهات.

- سعر كيلو الكوسة من 8 إلى 11 جنيها.

- سعر كيلو الفاصوليا من 11 إلى 21 جنيها.

- سعر كيلو الباذنجان الرومي من 7 إلى 10 جنيهات.

- سعر كيلو البطاطا من 3.5 الى سعر 8.5 جنيه.

- سعر كيلو الثوم من 18 إلى 34 جنيهًا.

- سعر كيلو البسلة من 10 إلى 14 جنيهًا.

- سعر كيلو الملوخية من 10 إلى 14 جنيهًا.محافظ الدقهلية داخل منفذ بيع الخضروات والفواكه

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