ضبط 350 قضية مخدرات و192 قطعة سلاح خلال 24 ساعة

ضبط 350 قضية مخدرات و192 قطعة سلاح خلال 24 ساعة

ضبط 350 قضية مخدرات و192 قطعة سلاح خلال 24 ساعة

محمد بركات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 350 قضية مخدرات، و192 قطعة سلاح ناري، إضافة إلى تنفيذ 87 ألفا و868 حكما قضائيًا متنوعًا.

وتمكنت الأجهزة من ضبط 401 متهم في قضايا المخدرات، وعُثر بحوزتهم على كميات كبيرة من المواد المخدرة، أبرزها الحشيش، الهيدرو، البانجو، الآيس، الهيروين، الشابو، الاستروكس، البودر، الأفيون، بالإضافة إلى أكثر من 21 ألف قرص مخدر.

وفي مجال ضبط الأسلحة جرى ضبط 148 متهمًا بحوزتهم 192 قطعة سلاح ناري، شملت بنادق آلية وخرطوش، طبنجات، فرد محلي، إلى جانب أكثر من 440 طلقة نارية مختلفة الأعيرة

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تنفيذ آلاف الأحكام القضائية المتنوعة، وضبط 5 تشكيلات عصابية، و21 متهمًا هاربًا، و20 متهمًا بأعمال البلطجة، إضافة إلى ضبط مئات المخالفات المرورية والدراجات النارية المخالفة

اتخذت الإجراءات القانونية بحق جميع المتورطين، وتواصل وزارة الداخلية حملاتها الأمنية لضبط المخالفات وإحكام السيطرة الأمنية على مستوى الجمهورية.

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