ضبط 6 أطنان دقيق في حملات أمنية على الأسواق خلال 24 ساعة

محمد بركات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم، تحقيقًا للرقابة وحماية المستهلكين

أسفرت الحملات التموينية التي نفذها قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، عن ضبط عدد من القضايا خلال 24 ساعة، وجرى ضبط أكثر من 6 أطنان من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم.

اتخذت الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وتستمر جهود الأجهزة المعنية لضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.