ضبط 6 أطنان دقيق في حملات أمنية لضبط الأسواق خلال 24 ساعة

ضبط 6 أطنان دقيق في حملات أمنية لضبط الأسواق خلال 24 ساعة

ضبط 6 أطنان دقيق في حملات أمنية لضبط الأسواق خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لضبط الأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم، من خلال حملات مكثفة تستهدف حماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق.

وأسفرت الحملات التموينية المكثفة، التي نُفذت خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالمخابز السياحية الحرة والمدعمة، إذ جرى ضبط قرابة 6 أطنان من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم.

اتخذت الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها، لضمان استقرار السوق وحماية حقوق المستهلكين.

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