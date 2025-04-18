ضبط 32 طن دقيق أبيض وبلدي مدعم في حملات على الأسواق خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق، من خلال حملات مكثفة تستهدف ضبط محاولات التلاعب بأسعار الخبز المدعم والحر، والبيع بأزيد من السعر المقرر أو عدم الإعلان عنه.



أسفرت الحملات التموينية الموسعة، التي نُفذت خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالمخابز السياحية الحرة والمدعمة، حيث تم ضبط ما يزيد عن 32 طنًا من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وتستمر الجهود الأمنية لضبط الأسواق وضمان استقرار الأسعار.