حرص الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، خلال زيارته المفاجئة لمحافظة الغربية على تفقد حالة الري وأعمال تطهيرات الترع بنطاق المحافظة، وللاطمئنان على جاهزية المنظومة المائية قبل فترة أقصى الاحتياجات المائية.

وتضمنت القرارات التي رافقته خلالها وزير الري اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، عدة قرارات جاءت كالتالي: