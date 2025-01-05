حرص الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، خلال زيارته المفاجئة لمحافظة الغربية على تفقد حالة الري وأعمال تطهيرات الترع بنطاق المحافظة، وللاطمئنان على جاهزية المنظومة المائية قبل فترة أقصى الاحتياجات المائية.
وتضمنت القرارات التي رافقته خلالها وزير الري اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، عدة قرارات جاءت كالتالي:
- متابعة والتزام أجهزة الري بالغربية ببرنامج تطهيرات الترع والمصارف وصيانة البوابات والمحطات، وزيادة معدلات التنفيذ، واتخاذ الإجراءات اللازمة مع المقاولين المتعثرين.
- التنسيق الدائم مع الأجهزة الأمنية والمحليات في إزالة التعديات على المجاري المائية، والتنسيق الدائم مع المحافظة للحفاظ على المجاري المائية من التلوث.
- مواصلة التنسيق مع أجهزة الزراعة والروابط لمتابعة قيام المنتفعين بتطهير المساقي الخصوصية.
- نهو أعمال التطهيرات الجارية على قناة طنطا الملاحية خلال أسبوعين، والتنسيق مع المحافظة لتفعيل آليات منع إلقاء المخلفات في المجاري المائية.
- قيام أجهزة المحافظة ومقاول عملية إنشاء حائط ساند على ترعة القاصد بنهو الأعمال خلال 10 أيام ورفع السدود والعوائق بالقطاع المائي.
- نهو تطهيرات ترعة الباجورية وفقًا للبرنامج الزمني المقرر لضمان الوفاء بالاحتياجات المائية المقررة.
- عدم إيقاف مكافأة التميز غير الاعتيادي في الغربية، وإعطاء فرصة 14 يومًا لإنهاء جميع الأعمال المتأخرة في الخطة الزمنية للإعداد لموسم أقصى الاحتياجات.