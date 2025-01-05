وزير الري يتابع أعمال رفع كفاءة الترع وتحسين الخدمة في الغربية

تابع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أعمال التطهيرات ومراجعة الموقف المائي ومعدلات الأداء بمنظومة الري، وذلك بمحافظة الغربية، ضمن خطة الوزارة في رفع كفاءة الترع والمصارف داخل نطاق محافظة الغربية، إلى جانب مراجعة إجراءات تحسين إدارة الموارد المائية، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها في ظل التحديات المائية الراهنة.

خطط الدولة المتعلقة بإدارة المياه

كان في استقبال وزير الرى اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، مؤكدا أن الزيارة تعكس التنسيق الكامل بين المحافظة ووزارة الري في تنفيذ خطط الدولة المتعلقة بإدارة المياه، مشيرًا إلى أهمية دعم الجهود الميدانية لتأهيل المجاري المائية وتطهيرها بشكل دوري.

وأضاف في هذا اليوم الذي تحتفل فيه الدولة بعيد العمال، نوجه خالص الشكر والتقدير لكل عامل مخلص يشارك في تنفيذ هذه الأعمال الحيوية على أرض الواقع، فهم الجبهة الأولى في مشروعات التنمية.

تعظيم العائد من وحدة المياه

وأشار وزير الري إلى أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتعظيم العائد من وحدة المياه، وتحسين كفاءة البنية التحتية للري، وقال: عمال الوزارة وأجهزتها المعاونة يبذلون جهدًا مشكورًا في مواقع العمل، ونعمل على دعمهم بكل الإمكانات لمواصلة تنفيذ خطط التطوير، وفقًا للجداول الزمنية المحددة.