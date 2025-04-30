كنغر يتسبب في فوضى مرورية على طريق سريع في أمريكا.. ماذا حدث؟

كتبت: منة الصياد

أزمة مرورية كبيرة شهدها أحد الطرق السريعة في ولاية ألاباما الأمريكية مؤخرًا، بعدما تسبب حيوان كنغر في وقوع حادث تصادم بين سيارتين وإغلاق الطريق لفترة من الوقت، ما أدى للجوء إلى السلطات حتى تسيطر على الوضع.

تسبب الكنغر في الأزمة المرورية

بدأت الأزمة المرورية بعدما ظهر الكنغر وهو يقفز على الطريق السريع 85 في مقاطعة ماكون بين توسكيجي وأوبورن بالولاية الأمريكية، إذ استمر في وضعه لساعات وهو ما تسبب في وقوع تصادم بين سيارتين على الطريق، بحسب موقع «ياهو نيوز» الأمريكي.

ونشر أحد السكان المحليين مقطع فيديو بخاصية البث المباشر في أثناء تواجد الكنغر على الطريق السريع، والذي قال خلاله: «لم أصدق ذلك لم يُصدق أحد ذلك، كنغر يا رفاق في توسكيجي ألاباما».

ويعتبر هذا الموقف الطارئ الذي تسب به الكنغر من الأمور نادرة الحدوث بالولاية الأمريكية وهو ما أثار اندهاش الكثير من الناس.

السيطرة على الكنغر

وكشفت التقارير أنَّ الكنغر ملكا لحديقة حيوانات أليفة في مقاطعة مجاورة، وقد تم ضبطه من قبل فريق الطوارئ الذين قاموا بتنسيق الجهود وتعقبوا الحيوان، إذ نُسب الفضل إلى جنود قسم دورية الطرق السريعة في ألاباما، ونواب عمدة مقاطعة ماكون، وضابط إنفاذ قوانين الحفاظ على البيئة في المساعدة على القبض على الجرابي.

وفي بيان لها، قالت جمعية «ALEA» الأمريكية، إنَّه تمّ انتشال الحيوان، وأُعيد فتح الطريق، لم يتسبب أو يصاب الكنغر بأي أذى في الحادث.