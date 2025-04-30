كنغر يتسبب في فوضى مرورية على طريق سريع في أمريكا.. ماذا حدث؟

كنغر يتسبب في فوضى مرورية على طريق سريع في أمريكا.. ماذا حدث؟

كنغر يتسبب في فوضى مرورية على طريق سريع في أمريكا.. ماذا حدث؟

كتبت: منة الصياد

أزمة مرورية كبيرة شهدها أحد الطرق السريعة في ولاية ألاباما الأمريكية مؤخرًا، بعدما تسبب حيوان كنغر في وقوع حادث تصادم بين سيارتين وإغلاق الطريق لفترة من الوقت، ما أدى للجوء إلى السلطات حتى تسيطر على الوضع.

تسبب الكنغر في الأزمة المرورية

بدأت الأزمة المرورية بعدما ظهر الكنغر وهو يقفز على الطريق السريع 85 في مقاطعة ماكون بين توسكيجي وأوبورن بالولاية الأمريكية، إذ استمر في وضعه لساعات وهو ما تسبب في وقوع تصادم بين سيارتين على الطريق، بحسب موقع «ياهو نيوز» الأمريكي.

ونشر أحد السكان المحليين مقطع فيديو بخاصية البث المباشر في أثناء تواجد الكنغر على الطريق السريع، والذي قال خلاله: «لم أصدق ذلك لم يُصدق أحد ذلك، كنغر يا رفاق في توسكيجي ألاباما».

ويعتبر هذا الموقف الطارئ الذي تسب به الكنغر من الأمور نادرة الحدوث بالولاية الأمريكية وهو ما أثار اندهاش الكثير من الناس.

الكنغر

السيطرة على الكنغر

وكشفت التقارير أنَّ الكنغر ملكا لحديقة حيوانات أليفة في مقاطعة مجاورة، وقد تم ضبطه من قبل فريق الطوارئ الذين قاموا بتنسيق الجهود وتعقبوا الحيوان، إذ نُسب الفضل إلى جنود قسم دورية الطرق السريعة في ألاباما، ونواب عمدة مقاطعة ماكون، وضابط إنفاذ قوانين الحفاظ على البيئة في المساعدة على القبض على الجرابي.

وفي بيان لها، قالت جمعية «ALEA» الأمريكية، إنَّه تمّ انتشال الحيوان، وأُعيد فتح الطريق، لم يتسبب أو يصاب الكنغر بأي أذى في الحادث.

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

شرط مثير من زيزو للعودة إلى الزمالك

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا