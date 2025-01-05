الحكومة اللبنانية تتعهد بتحسين أوضاع العمال خلال السنوات المقبلة

كتبت: أية محسن

رصد أحمد سنجاب، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، أجواء احتفال الشعب اللبناني بعيد العمال في العاصمة بيروت، في ظل ظروف سياسية واقتصادية وأمنية صعبة، ألقت بظلالها على واقع الطبقة العاملة خلال السنوات القليلة الماضية.

وقال «سنجاب» خلال مداخلة لـ«القاهرة الإخبارية»، إن العمال اللبنانيين يواجهون تحديات يومية في ظل الأوضاع المتأزمة التي تمر بها البلاد، إلا أن الاحتفال هذا العام حمل رسالة دعم واضحة، تجسدت في كلمة للرئيس اللبناني جوزيف عون، الذي توجه بالتحية إلى العمال، مثمنا صمودهم ودورهم الحيوي في استمرار عجلة الإنتاج، رغم التراجع الملحوظ في معدلاته.

وأشار إلى أن الرئيس اللبناني في كلمته، أن ما تعانيه البلاد من أزمات لم يمنع العمال من الاستمرار في أداء دورهم، موضحا أن الإنتاج في لبنان لا يزال قائما بفضل عزيمة هؤلاء العاملين، رغم كل الظروف.

وأضاف أن الحكومة اللبنانية، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، تتحمل مسؤولية تحسين أوضاع العمال، متعهدا بأن تشهد السنوات القليلة المقبلة تحسنا تدريجيا في ظروف العمل والحقوق العمالية.