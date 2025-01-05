وجبة الفطور تمثل أهمية كبيرة، إذ تمد الجسم بالطاقة اللازمة للعمل وبذل المجهود. وبينما لا يهتم البعض بنوعية الطعام الذي يتناولونه صباحًا، حذّر الدكتور ألكسندر أولموس، أخصائي الطب الرياضي، من أن تناول الخبز الأبيض والحبوب المحلاة في وجبة الفطور يُعد خيارًا غذائيًا سيئًا للغاية؛ نظرًا لتأثيراته السلبية على مستويات الطاقة والمزاج.

ارتفاع سريع ومفاجئ لمستوى السكر في الدم

وأوضح أولموس في تصريحات لموقع «روسيا اليوم» أن هذه الأطعمة تتسبب في ارتفاع سريع ومفاجئ لمستوى السكر في الدم، وهو ما يتبعه انخفاض حاد في الطاقة بعد فترة وجيزة، ونتيجة لذلك، يشعر الشخص برغبة قوية وملحة لتناول المزيد من الطعام لتعويض هذا الانخفاض، مما قد يؤدي إلى دورة مفرغة من التقلبات في مستويات السكر والطاقة، مشددًا ععلى أن هذه الأطعمة تفتقر إلى العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها الجسم لبدء يومه بنشاط وحيوية.

ونصح الدكتور «أولموس» بتجنب إضافة السكر المكرر أو أي مواد ضارة أخرى إلى القهوة الصباحية، مؤكدًا أن ذلك يساهم بشكل كبير في الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم وتجنب التقلبات المفاجئة.

واقترح «أولموس» استبدال عصائر الفاكهة بالفاكهة الكاملة كخيار صحي لوجبة الفطور، مشيرًا إلى أن الألياف الغذائية الموجودة في الفاكهة الكاملة تساعد في إطلاق السكريات الطبيعية تدريجيًا في مجرى الدم، مما يضمن استمرار تدفق الطاقة بشكل ثابت لفترة أطول.

دراسة حديثة تربط تأخير الإفطار بزيادة خطر الاكتئاب

إلى جانب التحذيرات المتعلقة بنوعية الأطعمة المتناولة في وجبة الفطور، سلطت نتائج دراسة حديثة الضوء على أهمية توقيت هذه الوجبة؛ فقد كشفت الدراسة التي أجراها علماء من المستشفى التابع لجامعة شيآن جياوتونج عن وجود صلة بين تأخير تناول وجبة الفطور وزيادة خطر الإصابة بالاكتئاب.

وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين يتناولون وجبة الفطور بعد الساعة التاسعة صباحًا كانوا أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب بنسبة 28% مقارنة بأولئك الذين يتناولونها في وقت مبكر.

ولم يقتصر التأثير السلبي لتأخير الفطور على خطر الاكتئاب فحسب، بل امتد ليشمل الحالة المزاجية والصحة النفسية بشكل عام؛ فقد تبين أن الرجال والنساء الذين تناولوا وجبة الفطور بعد الساعة التاسعة صباحًا كانوا أكثر عرضة بنحو الثلث للإصابة بمزاج سيئ ومشكلات في الصحة النفسية مقارنة بمن تناولوا وجبتهم الأولى قبل الساعة الثامنة.

تناول وجبة الفطور مبكرا

كما أكد الباحثون أن تخطي وجبة الفطور بشكل كامل يحمل أيضًا تأثيرات سلبية على الحالة النفسية والخلفية العاطفية للأفراد، مؤكدين أهمية عدم إهمال وجبة الفطور وتناولها في وقت مبكر من اليوم، مع التركيز على اختيار الأطعمة الصحية والمغذية لتجنب التقلبات في مستويات السكر في الدم والحفاظ على الطاقة والمزاج الجيد طوال اليوم.