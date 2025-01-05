أستاذ تمويل واستثمار: مصر تخطو بثبات لتعميق الصناعة ودعم المشروعات الصغيرة

أستاذ تمويل واستثمار: مصر تخطو بثبات لتعميق الصناعة ودعم المشروعات الصغيرة

أستاذ تمويل واستثمار: مصر تخطو بثبات لتعميق الصناعة ودعم المشروعات الصغيرة

كتبت: أية محسن

قال الدكتور أشرف فتحي، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن طرح هذه الوحدات الصناعية ليس مجرد خطوة اقتصادية بحتة، بل يحمل أيضًا أبعادًا اجتماعية وسياسية، لما يمثله من دعم مباشر للعمال المصريين في عيدهم، ورسالة واضحة بأن الدولة عازمة على تحقيق نهضة صناعية حقيقية.

وأضاف «فتحي»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الطرح يستهدف تعميق الصناعة الوطنية من خلال دعم وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتي وصفها بأنها العمود الفقري لأي اقتصاد يسعى للنمو، مشيرًا إلى أن هذا النموذج معمول به في الدول المتقدمة والناشئة على حد سواء.

وأكد أن هذه المبادرة ليست الأولى من نوعها، حيث سبق أن طرحت الدولة وحدات صناعية في 24 محافظة خلال نوفمبر 2024، ويُعتقد أن هذا الطرح هو الثامن على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أن الطرح الحالي يركز بشكل خاص على صعيد مصر، حيث يشمل 10 محافظات تمتد من بني سويف وحتى أسوان، بالإضافة إلى مناطق ذات طابع خاص مثل بلاد النوبة، ما يعكس توجهًا نحو توزيع عادل للمشروعات الصناعية وتنشيط الاقتصاد في مختلف أنحاء البلاد.

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