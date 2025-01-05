محافظة أسيوط: 38 وحدة صناعية جاهزة للتسليم في مجمع عرب العوامر

كتب: محمد رفعت

قال اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، إن الهيئة العامة للتنمية الصناعية أعلنت عن طرح وحدات صناعية بالمجمعات الصناعية في مختلف المحافظات، من بينها 38 وحدة صناعية بالمجمع الصناعي بعرب العوامر بمركز أبنوب، وذلك بنظام التمليك ابتداءً من الخميس 1 مايو 2025 ولمدة 15 يومًا، وتأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتوفير فرص عمل للشباب، وجذب استثمارات جديدة.

وحدة صناعية مجهزة بالمجمع الصناعي بعرب العوامر

وأوضح محافظ أسيوط في بيان صحفي أن الوحدات المطروحة تأتي بمساحات 450 و540 مترًا مربعًا، وتستهدف أنشطة صناعية متنوعة تشمل الصناعات الغذائية، الكيماوية، الهندسية، الدوائية، والجلود. مشيرًا إلى أن هذه الوحدات جاهزة للتسليم الفوري والتشغيل، مع توفير تيسيرات في استخراج التراخيص الصناعية، كما توفر إمكانية التمويل البنكي للمشروعات بتسهيلات تصل إلى 100% من قيمة الوحدة، فضلاً عن أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يوفر تمويلًا ميسرًا للآلات والمعدات.

دعم قطاع الصناعة

وأشار المحافظ إلى أن التقديم يتم من خلال التسجيل على بوابة مصر الصناعية الرقمية (www.madein.eg) خلال الفترة المحددة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الدولة على دعم قطاع الصناعة، وتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين.