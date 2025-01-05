السعال الديكي يعود بقوة في دولة أوربية.. 15 ألف إصابة و11 وفاة بين الرضع

كشفت بيانات رسمية عن عودة قوية لمرض السعال الديكي في إنجلترا خلال عام 2024، حيث تم تسجيل ما يقرب من 15 ألف إصابة، في أعلى معدل يُسجل منذ أكثر من 20 عامًا، ويعد هذا الرقم أكثر بـ17 مرة من إجمالي الحالات المُسجلة خلال عام 2023، وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

وتزامنًا مع هذا التفشي الكبير، توفى 11 رضيعًا جميعهم دون سن الثلاثة أشهر، في ما اعتبر أشد تفشي فتكًا للمرض منذ 10سنوات.

وأشار تقرير صادر عن وكالة الأمن الصحي البريطانية، إلى أن عدد الحالات بلغ ذروته في شهري مايو ويونيو 2024، بتسجيل أكثر من 5400 إصابة خلال هذين الشهرين فقط، أي ما يعادل أكثر من ثلث إجمالي الحالات السنوية.

نصف المصابين تزيد أعمارهم عن 15 عاما

وتظهر الإحصاءات أن أكثر من نصف المصابين أي حوالي 59%، كانوا ممن تزيد أعمارهم عن 15 عامًا، في حين سجلت نسبة 18% من الحالات بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و14 عامًا، ورغم ذلك، لا تزال المخاطر الأعلى تحيط بالأطفال دون الثلاثة أشهر، نظرًا لعدم اكتمال برنامج تطعيمهم.

ماهو السعال الديكي؟

السعال الديكي مرض شديد العدوى، تصل قدرته على الانتشار إلى نفس مستوى مرض الحصبة، وتبدأ أعراضه غالبًا بعلامات بسيطة تشبه نزلات البرد، مثل سيلان الأنف والتهاب الحلق، لكنها قد تتطور خلال أسبوع إلى نوبات سعال حادة يصاحبها صعوبة في التنفس وتقيؤ واحمرار الوجه.

وفي ظل هذه الأرقام المقلقة، حثت السلطات الصحية في بريطانيا النساء الحوامل على تلقي التطعيم لحماية المواليد، خصوصًا مع تسجيل انخفاض في معدلات التطعيم بعد الجائحة، ويعتقد أنه ناجم عن تزايد الشكوك بشأن اللقاحات.