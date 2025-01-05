اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين تطالب الأعضاء بالمشاركة في اجتماع الجمعية العمومية

ناشدت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين برئاسة جمال عبد الرحيم، الزميلات والزملاء الصحفيين الحرص على حضور اجتماع الجمعية العمومية المحدد لها غدًا الجمعة 2 مايو 2025، والمشاركة في العرس الديمقراطي لانتخاب النقيب، ونصف أعضاء المجلس من بين (8) مرشحين لمقعد النقيب، و(43) لعضوية المجلس.



وصرح جمال عبد الرحيم رئيس اللجنة المشرفة بأن إجراءات التسجيل تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثانية عشرة ظهرًا، ويمكن مد التسجيل حتى الثانية ظهرًا بقرار من اللجنة المشرفة على الانتخابات، مشيرًا إلى أنه في حال اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية بحضور (25%) من الأعضاء المسددين لاشتراك النقابة وعددهم (10234) صحفيًا، يبدأ الاجتماع مباشرة بمسرح النقابة في الطابق الأرضي لمناقشة جدول الأعمال الذي يتضمن:-



1- التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في (مارس 2023).

2- النظر في تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية في فبراير 2025 واعتماده.

3- اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31/12/2024، وإقرار مشروع الموازنة التقديرية لسنة 2025.

4- مناقشة المسائل المعروضة من مجلس النقابة، والاقتراحات المقدمة من الأعضاء.

وقال عبد الرحيم إن الانتخابات ستجرى في (23) لجنة انتخابية داخل مقر النقابة العامة، بالإضافة إلى لجنة واحدة بمقر النقابة الفرعية في الإسكندرية، مشيرًا إلى أن عمليتي التصويت وفرز الأصوات تتم تحت إشراف قضائي كامل من السادة قضاة مجلس الدولة.



وأشار إلى أنه في حالة عدم حصول أحد المرشحين لمقعد النقيب على الأغلبية المطلقة وهي (50%+1) من الأصوات الصحيحة تعاد الانتخابات بين المرشحين الحاصلين على أكثر الأصوات يوم السبت 3 مايو 2025، من الساعة الثالثة ظهرًا إلى الساعة السابعة مساءً، ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية، وعند تساوي الأصوات يتم الاقتراع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية، ويكون انتخاب أعضاء المجلس بالأغلبية النسبية للأصوات الصحيحة للحاضرين، فإذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح يتم الاقتراع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية.



وأكد رئيس اللجنة أنه في حالة عدم اكتمال الجمعية العمومية يؤجل انعقادها إلى الجمعة 16 مايو 2025، ويكون انعقادها صحيحًا بحضور (25%) من الأعضاء المسددين للاشتراك، موضحًا أنه يجوز سداد اشتراك النقابة في نفس يوم التصويت.