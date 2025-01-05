«لو حامل ورايحة الحج».. 7 نصائح طبية ضرورية لأداء مناسك آمن لكِ ولجنينك

كتبت: إسراء عبد العزيز

أداء مناسك الحج حلم لكل مسلمة، لكن عند الحمل تصبح التجربة أكثر حساسية وتتطلب استعدادًا خاصًا، فالحج مجهود بدني كبير ومع التغيرات الفسيولوجية التي تمر بها الحامل، يجب اتباع تعليمات دقيقة لضمان سلامتها وسلامة الجنين، لذا خلال السطور التالية توضح الدكتورة داليا أيمن، عضو الكلية الملكية لأطباء النساء والتوليد، لـ "الوطن" 7 نصائح طبية ضرورية لحج آمن لكِ ولجنينك.

7 نصائح طبية ضرورية لحج آمن لكِ ولجنينك

1- استشارة الطبيب قبل السفر أول خطوة يجب القيام بها هي الحصول على موافقة الطبيب المختص، ويفضل عدم أداء الحج في الأشهر الأولى خطر الإجهاض أو الأخيرة اقتراب الولادة، إلا إذا كانت الحالة مستقرة.

2- تأكدي من أخذ التطعيمات الموصى بها ويجب التأكد من أنها آمنة للحامل حسب شهور الحمل، ولا تنسي حمل بطاقة المتابعة الطبية ونسخة من التحاليل.

3- اختاري الوقت الأنسب لأداء المناسك لذا ابحثي عن الأوقات الأقل ازدحامًا، واطلبي المساعدة من الحملة لتوفير ترتيبات مريحة أثناء الطواف والسعي.

4- حافظي على الترطيب وتجنبي الشمس لأن شرب الماء باستمرار ضروري لتجنّب الجفاف الذي قد يؤثر على الحمل، واستخدمي مظلة، وارتدي ملابس قطنية خفيفة، وتجنبي الزحام وأشعة الشمس المباشرة.

5- التغذية السليمة مهمة جدًا لذا تناولي وجبات خفيفة غنية بالفيتامينات، وابتعدي عن الأطعمة المكشوفة أو الدسمة، واحتفظي بوجبات خفيفة صحية في حقيبتك مثل المكسرات والفاكهة المجففة.

6- الراحة المتكررة ضرورية لذا لا تجهدي نفسك، واحرصي على أخذ فترات راحة بين المناسك، واجلسي متى شعرتِ بالتعب أو الدوخة، لأن الإجهاد الزائد قد يؤدي إلى تقلصات مبكرة أو دوار.

7- جهزي حقيبة صحية صغيرة ضعي فيها أدوية الحمل الأساسية الموصوفة من الطبيب، ومرهم للحماية من التسلخات، ومناديل مبللة، ومطهر يدين.