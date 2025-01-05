العثور على غطاء مخفي يمنع بركان في أمريكا من الانفجار

توصل فريق من العلماء إلى اكتشاف طبقة صهارية مخفية تقع أعلى خزان ضخم من الصهارة أسفل بركان يلوستون العملاق في الولايات المتحدة الأمريكية، ويُعتقد أن هذه الطبقة تلعب دورًا محوريًا في منع انفجاره، وذلك وفقًا لما نقلته صحيفة «ذا صن» البريطانية.

واشتبه العلماء منذ فترة في وجود غرفة صهارية غامضة أسفل الجزء الشمالي الشرقي من بركان كالديرا يلوستون، إلا أن تفاصيل عمقها وحجمها كانت محل جدل. وكشفت دراسة جديدة أن هناك غطاءً من الصخور المنصهرة يقع على عمق يتراوح بين 3.5 و4 كيلومترات تحت سطح الأرض، ويساهم هذا الغطاء في تخفيف الضغط داخل النظام البركاني، ما قد يساعد في تأخير أو منع أي ثوران كارثي محتمل.

الغطاء يسمح بخروج كميات صغيرة من الغازات

وبحسب الباحثين، فإن هذا الغطاء يسمح بخروج كميات صغيرة من الغازات من باطن الأرض، مما يساعد على استقرار النظام ومنع تراكم الضغوط التي قد تؤدي إلى ثوران كارثي.

الخزان لم يتوقف عن النشاط

براندون شماندت، عالم الأرض في جامعة رايس الأمريكية، أوضح أن هذا الخزان لم يتوقف عن النشاط، بل ظل ديناميكيًا على مدار ملايين السنين، وأضاف أن الدراسة، التي استخدمت تقنية مبتكرة طورت بالتعاون مع الباحث تشنغ لونغ دوان، وفّرت أول صور دقيقة وواضحة لقمة الخزان الصهاري.

وأشار «شماندت» إلى أن التركيب الحالي لهذا الغطاء يظهر محتوى منخفضًا من الفقاعات والغازات الذائبة، ما يقلل من احتمالات وقوع ثوران بركاني قريب، ويؤكد في الوقت ذاته أن النظام البركاني يتنفس من خلال القنوات والشقوق بين بلورات المعادن.

ورغم أن النشاط البركاني لا يزال قائمًا تحت السطح، إلا أن خصائص الغطاء المكتشفة تمثل تطورًا مطمئنًا في فهم سلوك هذا النظام الجيولوجي الضخم